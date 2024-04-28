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Врач Тяжельников сообщил, что к шашлыку лучше всего взять несладкий компот или морс
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 17:13

Врач Тяжельников сообщил, что к шашлыку лучше всего взять несладкий компот или морс

Врач Андрей Тяжельников предостерег от употребления сладких газированных напитков и алкоголя во время употребления шашлыка, так как это может навредить поджелудочной железе и вызвать перегрузку пищеварительной системы.

Он рекомендует выбирать несладкие компоты, морсы, чай или простую воду, которые лучше всего утоляют жажду и не приводят к резкому повышению сахара в крови и накоплению жира. Неправильный выбор напитков также может привести к увеличению веса, особенно после праздничных выходных, сообщает МедикФорум.

Фото: commons.wikimedia.org/АннаМариа (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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