Врач Андрей Тяжельников предостерег от употребления сладких газированных напитков и алкоголя во время употребления шашлыка, так как это может навредить поджелудочной железе и вызвать перегрузку пищеварительной системы.
Он рекомендует выбирать несладкие компоты, морсы, чай или простую воду, которые лучше всего утоляют жажду и не приводят к резкому повышению сахара в крови и накоплению жира. Неправильный выбор напитков также может привести к увеличению веса, особенно после праздничных выходных, сообщает МедикФорум.
Фото: commons.wikimedia.org/АннаМариа (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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