В том случае, если указ о мобилизации утратит силу до окончания СВО, призывные граждане, а также "члены их семей будут лишены дополнительных социальных гарантий и компенсаций, предусмотренных правительством РФ и высшими должностными лицами субъектов РФ". Так сказал министр обороны России Сергей Шойгу.

"Статус мобилизованных граждан и денежное содержание не будет соответствовать статусу и денежному содержанию военнослужащих, проходящих военную службу по контракту»

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не планирует призвать новых граждан к военной службе.