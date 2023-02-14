В том случае, если указ о мобилизации утратит силу до окончания СВО, призывные граждане, а также "члены их семей будут лишены дополнительных социальных гарантий и компенсаций, предусмотренных правительством РФ и высшими должностными лицами субъектов РФ". Так сказал министр обороны России Сергей Шойгу.
"Статус мобилизованных граждан и денежное содержание не будет соответствовать статусу и денежному содержанию военнослужащих, проходящих военную службу по контракту»
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не планирует призвать новых граждан к военной службе.
Командир спецназа "Ахмат" в скором времени вернется в зону СВО
Ранее он проходил стационарное лечение после попытки покушения, сейчас всё еще находится на реабилитации в больнице
Путин поговорил по телефону с Алиевым
Лидеры двух стран обсудили торгово-экономическое сотрудничество
Спектакль "Эйнштейн и Маргарита" отменен в период с 14 по 15 февраля
Информация появилась на официальном сайте художественого учреждения
Группа Pussy Roit отказалась выступать на фестивале в Висбадене в знак поддержки Украины
Причина тому - участие в мероприятии российской оперной певицы Анны Нетребко, из-за которой ранее также отказались выступать музыканты Национальной оперы Украины и артисты харьковского драматического театра им. Тараса Шевченко