«Это ничего не меняет, ничего нового там нет. С нашей стороны задача не допустить прибытие этого вооружения», - такое мнение высказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин, касаемо передачи Украине нового пакета военной помощи на общую сумму $460 млн.
По мнению эксперта, такие деньги в действительности получают американские корпорации военно-промышленного комплекса, а украинские войска обходятся поставками из других государств.
«На Украину поставляют определённое количество оружия, но не такое, которое может повернуть боевые действия в пользу Украины. Этого не нужно США. Им нужно затянуть как можно дольше нашу операцию»
Напомним, что президент США Джо Байден вместе с другими союзниками Украины дал обещание передать Киеву примерно 700 танков, тысячи бронемашин и более 2 млн снарядов.
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