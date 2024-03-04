Издание The Telegraph выпустило материал, посвященный протестным акциям Британских фермеров.

Согласно публикации издательства, в минувшее воскресенье фермерами была организована тракторная колонна, состоящая из примерно 200 сельскохозяйственных машин. В результате чего собралась автомобильная пробка. Завершением акции стало перекрытие фермерами кольцевой дороги.

Как отмечает издание, неравнодушные водители, они сигналили, показывая поддержку фермерам.

Английские фермеры все больше озвучивают призывы с выходом на акции протеста. Это связано с большими издержками на производство и мизерной прибылью. Данный эпизод не единственный из недавних — на прошедшей неделе тысячи фермеров в Уэльсе пригнали свои тракторы к парламенту в Кардиффе. Толчком для подобной акции послужило желание властей пересмотреть схему, по которой предоставляются субсидии. Теперь фермерам будет необходимо отдавать часть земель под программу по сохранению окружающей среды. Например, для посадки новых деревьев.

Рост подобных настроений английских фермеров происходит на фоне подобных действий их европейских коллег — те тоже протестуют. Требованиями европейских фермеров является, например, смена общепринятой, европейской аграрной политики. Отмена множественных ограничений, среди которых есть экологические. Отмена неконтролируемого импорта дешевых продуктов. По утверждениям различных профсоюзов, работа фермеров в Евросоюзе фактически перестала приносить доход из-за действий Еврокомиссии и ее политики. А также политики ряда стран, являющихся членами ЕС.