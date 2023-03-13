Новая оборонная стратегия Великобритании называет Россию главной угрозой для европейской безопасности, следует из совместного заявления офиса британского премьер-министра и МИД страны.
"Доклад представляет несколько приоритетов в борьбе с угрозами. Первый и самый главный — это противодействие фундаментальному риску для европейской безопасности, представляемому Россией", — говорится документе, передает РИА "Новости".
При этом отмечается, что ситуация на Украине в последние два года усилила возможные последствия "для безопасности и благосостояния" британцев.
В структуре MI-5 создадут спецотдел для борьбы с промышленным шпионажем
Британская служба контрразведки в рамках новой военной доктрины предложит английскому бизнесу помощь в борьбе со ш"пионами" из России и Китая.
Си Цзиньпин приедет в Москву на следующей неделе
Путин пригласил китайского лидера посетить Россию в конце прошлого года.
В Москве открыли госпиталь для раненых пациентов с новых регионов
Учреждение подразумевает принимать частников специальной военной операции, гражданских служащих, а также мирных жителей, получивших ранения в ходе боевых действий
Приостановлено гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России
Однако смартфоны iPhone продолжают принимать