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  • Опубликована сегодня в 12:53

Британия в своей оборонной доктрине назвала Россию главной угрозой для европейской безопасности

Новая оборонная стратегия Великобритании называет Россию главной угрозой для европейской безопасности, следует из совместного заявления офиса британского премьер-министра и МИД страны.

"Доклад представляет несколько приоритетов в борьбе с угрозами. Первый и самый главный — это противодействие фундаментальному риску для европейской безопасности, представляемому Россией", — говорится документе, передает РИА "Новости".

При этом отмечается, что ситуация на Украине в последние два года усилила возможные последствия "для безопасности и благосостояния" британцев.

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