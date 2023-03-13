Новая оборонная стратегия Великобритании называет Россию главной угрозой для европейской безопасности, следует из совместного заявления офиса британского премьер-министра и МИД страны.

"Доклад представляет несколько приоритетов в борьбе с угрозами. Первый и самый главный — это противодействие фундаментальному риску для европейской безопасности, представляемому Россией", — говорится документе, передает РИА "Новости".

При этом отмечается, что ситуация на Украине в последние два года усилила возможные последствия "для безопасности и благосостояния" британцев.