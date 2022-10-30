Компания "друга" Беглова компания стала фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий

Компания бизнесмена Года Нисанова, которого в СМИ именуют "другом" губернатора Александра Беглова, оказалась под пристальным вниманием СК РФ. "СПБ Реновация" стала фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий в Северной столице.
Квартал "Нарвская застава" включили в программу реновации. Объект находится в Кировском районе Петербурга. Согласно информации следствия, представители городской администрации еще в 2010 году "приложили руку" к заключению соглашения между Комитетом по управлению городским имуществом и компанией "СПБ Реновация". Договор подразумевает развитие застроенных территорий.
Это планировалось сделать в том числе за счет ликвидации объектов, представляющих историческую ценность. Однако соглашение противоречит законодательству, которое запрещает снос таких зданий. Между тем, когда пост губернатора в 2019 году занял Беглов, было заключено дополнительное соглашение, продлевающее программу до 2029 года.
Инцидентом заинтересовался Следственный комитет РФ. В настоящее время уже ведутся необходимые мероприятия, которые установят все обстоятельства произошедшего. Следователи намерены привлечь лиц, причастных к данному соглашению, к ответственности.
"СПБ Реновация" входит в группу компаний "Самолет". Последняя принадлежит бизнесмену Году Нисанову. Как утверждают в прессе, преференции губернатора, с которым он может находиться в дружеских отношениях, помогли предпринимателю реализовать несколько крупных проектов в Петербурге.
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