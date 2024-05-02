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Израиль осудил решение Турции о прекращении экономических связей
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 19:33

Израиль осудил решение Турции о прекращении экономических связей

Исраэль Кац, израильский министр иностранных дел, обвинил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в нарушении международных договоренностей после решения Анкары о временном прекращении торговли с Израилем.

В то же время он заявил, что Израиль скоро найдет замену турецкому рынку внешней торговли.
Кац выразил уверенность в том, что действия Эрдогана, блокирующего порты для израильского импорта и экспорта, свидетельствуют о его диктаторском поведении, проявляющем равнодушие к интересам турецкого народа и бизнеса, а также игнорировании международных торговых договоренностей.

Он отметил, что уже поручил генеральному директору министерства иностранных дел Израиля Якову Блитштейну начать поиск альтернатив для торговли с Турцией.

Он дал указание активизировать усилия всех соответствующих структур в правительстве для разработки замен торговли с Турцией, с особым уклоном на развитие местного производства и импорт из других стран. Израиль выйдем из этой ситуации со стабильной и смелой, заявил Кац.

Ранее агентство Bloomberg сообщило о временном приостановлении торговых отношений между Турцией и Израилем, ссылаясь на источники в турецком правительстве. По их информации, Турция прекратила все экспортные поставки в Израиль и импорт из этой страны. Тем не менее, официальных заявлений со стороны турецких властей пока не поступало, отмечает агентство.

Фото: www.flickr.com/Kevin Hutchinson (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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