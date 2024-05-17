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Виктор Орбан выступил с заявлением относительно здоровья Роберта Фицо
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 11:22

Виктор Орбан выступил с заявлением относительно здоровья Роберта Фицо

Спустя два дня после покушения на Роберта Фицо, которое потрясло всю Европу, его коллега и близкий по духу политик Виктор Орбан выступил с заявлением. Он сказал, что премьер Роберт Фицо, находится в критическом состоянии.

"Премьер-министр в настоящее время находится между жизнью и смертью", — заявил Орбан.

﻿Роберт Фицо и миролюбивая позиция Словакии очень бы пригодились тем силам, которые противостоят милитаризации Украины, считает премьер-министр Венгрии. Об этом он сказал в интервью местным СМИ.

Дело в том, что осенью состоятся выборы в Европарламент. Поэтому силы, выступающие против военной поддержки Украины, были бы очень кстати. Однако Роберт Фицо вряд ли сможет активно участвовать в дебатах и другой политической работе в это время, выразил сожаление Орбан.

Также сегодня президент Словакии Петер Пеллегрини сообщил журналистам, что новых операций у раненого Фицо не планируется.

Фото: flickr.com/European People's Party (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)

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