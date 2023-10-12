Депутат Украинского парламента Инна Совсун утверждает, что в отношении бывшего советника офиса Президента Зеленского Алексея Арестовича* на Украине возбудили уголовное дело по статье "распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости", сообщает издание "РИА Новости".

В случае призаниния судом виновности Алексея Арестовича* ему грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет.

28 сентября депутат заявила, что подала заявление в правоохранительные органы, указав, что Арестович якобы на одном из своих семинаров называл женщин "существами", которых хочется "душить".

*Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.