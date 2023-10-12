Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 13.10.2023 : 96,9948
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 13.10.2023 : 103,035
Украинский депутат Совсун: против Арестовича* завели уголовное дело
  1. Главная
  2. Мир
  • Опубликована сегодня в 0:44

Украинский депутат Совсун: против Арестовича* завели уголовное дело

Депутат Украинского парламента Инна Совсун утверждает, что в отношении бывшего советника офиса Президента Зеленского Алексея Арестовича* на Украине возбудили уголовное дело по статье "распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости", сообщает издание "РИА Новости".

В случае призаниния судом виновности Алексея Арестовича* ему грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет.

28 сентября депутат заявила, что подала заявление в правоохранительные органы, указав, что Арестович якобы на одном из своих семинаров называл женщин "существами", которых хочется "душить".

*Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Мир

МИД Ирана: не исключено открытие новых фронтов против Израиля

МИД Ирана: не исключено открытие новых фронтов против Израиля

Израиль и его союзники будут нести ответственность за последствия своих атак на палестинский народ.

Читать полностью
Sky News: в Лондоне закроют три еврейские школы из-за роста антисемитизма

Sky News: в Лондоне закроют три еврейские школы из-за роста антисемитизма

Три еврейские школы в Лондоне временно приостановили свою образовательную деятельность из-за увеличения случаев антисемитизма.

Читать полностью

Общество

Путин заявил, что никто не расследует взрывы на «Северных потоках»

Путин заявил, что никто не расследует взрывы на «Северных потоках»

Президент Владимир Путин заявил в ходе пленарного заседания форума "Российская энергетическая неделя", что никто не расследует взрывы на трубопроводах "Северный поток", несмотря на то, что они являются явными актами международного терроризма при поддержке государства.

Читать полностью
Группа «Мумий Тролль» отменила концерт в Израиле

Группа «Мумий Тролль» отменила концерт в Израиле

Илья Лагутенко и группа "Мумий Тролль" отменили концерт, первоначально запланированный на 2 ноября в Тель-Авиве.

Читать полностью

Новости