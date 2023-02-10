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  • Опубликована сегодня в 21:18

Китай получил первую за два года партию австралийского угля

В связи с явными признаками ослабления напряженности в отношениях между Китаем и Австралией, страна Восточной Азии получила первую за два года партию австралийского угля. Как сообщает газета Global Times, полезное ископаемое планируют поставлять на местное предприятие Baosteel, крупнейший в мире производитель стали.

"Мы также надеемся, что Австралия будет работать с Китаем, чтобы обеспечить справедливую, открытую и недискриминационную бизнес-среду для инвестиций китайских компаний", - сказала официальный представитель Министерства коммерции Китая Шу Цзюэтин.

Ведомство также заявило, что Пекин "готов работать вместе с Австралией, чтобы создать благоприятные условия для двусторонней торговли инвестиций и стабилизировать ожидания в отношении будущего сотрудничества".

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