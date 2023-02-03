Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 03.02.2023 : 70,0414
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 03.02.2023 : 76,9564
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 6:40

Вокруг Угледара сжимается кольцо

Российские войска взяли Угледар в полукольцо. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.

"Вокруг Угледара сжимается кольцо. Захват города идет по той же схеме, что и в Артемовске: взять город в клещи", — сказал он.

Для ВСУ ситуация осложняется еще и тем, что в город можно с трудом подвезти подкрепления и боеприпасы, так как российские войска контролируют трассу из Красноармейска в Угледар.

Мир

В ДНР сообщили об успехах 237-го гвардейского полка

Российские десантники взяли в плен бойцов ВСУ, проходивших обучение у грузинских и французских инструкторов.

Читать полностью

В Венгрии осадили американского посла

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто резко прокомментировал заявление посла США Дэвида Прессмана с критикой Будапешта по антироссийским санкциям.

Читать полностью

Общество

Командир Безлер не исключил присвоение Стрелковым 300 тысяч долларов, предназначенных для ополченцев Донбасса

Командир Безлер не исключил присвоение Стрелковым 300 тысяч долларов, предназначенных для ополченцев Донбасса

Командир ополчения Донбасса Игорь "Бес" Безлер рассказал о деятельности экс-министра об﻿ороны ДНР Игоря Стрелкова. Он отметил, из его рук пропали порядка 300 тысяч долларов.

Читать полностью
Политолог об интервью с командиром ополченцев Безлером: разрушил медиа-имидж Стрелкова

Политолог об интервью с командиром ополченцев Безлером: разрушил медиа-имидж Стрелкова

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков разрушил свой авторитет, который годами зарабат﻿ывал участием в различных ток-шоу и выступлениями в качестве военного эксперта.

Читать полностью

Новости