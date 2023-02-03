Российские войска взяли Угледар в полукольцо. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.

"Вокруг Угледара сжимается кольцо. Захват города идет по той же схеме, что и в Артемовске: взять город в клещи", — сказал он.

Для ВСУ ситуация осложняется еще и тем, что в город можно с трудом подвезти подкрепления и боеприпасы, так как российские войска контролируют трассу из Красноармейска в Угледар.