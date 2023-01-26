По словам представителя ДНР Игоря Кимаковского, российским войскам удалось закрепиться в городской черте Угледара и сковать силы противника.

"Наша артиллерия работает по противнику, который пробует контратаковать", — заявил Кимаковский.

Ранее сообщалось, что военнослужащие 72-ой механизированной бригады ВСУ покинули свои в результате чего командованию ВСУ пришлось бросить резервы на южный участок фронта.