По словам представителя ДНР Игоря Кимаковского, российским войскам удалось закрепиться в городской черте Угледара и сковать силы противника.
"Наша артиллерия работает по противнику, который пробует контратаковать", — заявил Кимаковский.
Ранее сообщалось, что военнослужащие 72-ой механизированной бригады ВСУ покинули свои в результате чего командованию ВСУ пришлось бросить резервы на южный участок фронта.
Россия переваливает рекордные объемы нефти Urals в море
По данным Bloomberg, в январе 2023 года Россия перекачала порядка 19 млн баррелей нефти.
В России подготовят робот "Маркер", способный автоматически определять натовские танки
На боевой модуль "Маркера" можно установить противотанковые ракетные комплексы для уничтожение танков Abrams и Leopard.
Следственный комитет проверит Слепакова на предмет дискредитации российской армии
Артиста могут признать иностранным агентом.
Пресс-служба Пригожина нашла пропавшего украинского солдата Сергея Коваленко по просьбе родственников
Сотрудники пресс-службы Евгения Пригожина опубликовали видео с пропавшим бойцом Национальной гвардии Украины Сергеем Коваленко, которого разыскивали родственники.