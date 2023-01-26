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  • Опубликована сегодня в 8:42

Российские войска вошли в Угледар и ведут бои на окраине города

По словам представителя ДНР Игоря Кимаковского, российским войскам удалось закрепиться в городской черте Угледара и сковать силы противника.

"Наша артиллерия работает по противнику, который пробует контратаковать", — заявил Кимаковский.

Ранее сообщалось, что военнослужащие 72-ой механизированной бригады ВСУ покинули свои в результате чего командованию ВСУ пришлось бросить резервы на южный участок фронта.

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