Илон Маск ответил на вопрос об инопланетянах, предположив, что сознание уникально для людей в галактике. Он упомянул парадокс Ферми, вопреки которому разумные инопланетяне могли бы давно колонизировать галактику.
Маск выразил мысль, что сознание редкое явление, подчеркнув, что "сознание — крошечная свеча в кромешной тьме". Ранее он высказывал сомнения в существовании инопланетян и шутил на тему НЛО, сообщает РБК.
Он также подчеркнул свое желание колонизировать Марс, несмотря на неудачные запуски ракет.
Россияне лидируют по туристическим поездкам на Мальдивы
Виза не требуется, есть прямые рейсы из Москвы, а за 10 месяцев страну посетило 175 тысяч россиян. Однако перед поездкой стоит учесть некоторые аспекты.
Американская армия воплощает задумку Теслы о беспроводной электросети
Американская армия воплощает задумку Теслы о беспроводной электросети с использованием воздушной сети для передачи энергии лазерами. Управление перспективных исследовательских проектов (DARPA) заключило контракт на $10 млн с компанией Raytheon Technologies (RTX) для разработки сети беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с устройствами передачи энергии через лазеры.
Врачи выделили три наиболее агрессивных вида рака
Врачи выделили три наиболее агрессивных вида рака, которые могут проявляться через общий симптом. Практика показывает, что определенные формы онкологии легче выявить на ранних стадиях. Например, рак кожи может быть обнаружен рано, если пациент обращает внимание на внешние проявления, такие как шишки на теле или изменения в родинках.
Исследователи сообщили, какие породы кошек любят "собачьи" игры
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