Илон Маск ответил на вопрос об инопланетянах, предположив, что сознание уникально для людей в галактике. Он упомянул парадокс Ферми, вопреки которому разумные инопланетяне могли бы давно колонизировать галактику.

Маск выразил мысль, что сознание редкое явление, подчеркнув, что "сознание — крошечная свеча в кромешной тьме". Ранее он высказывал сомнения в существовании инопланетян и шутил на тему НЛО, сообщает РБК.

Он также подчеркнул свое желание колонизировать Марс, несмотря на неудачные запуски ракет.