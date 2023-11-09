Александр Волков узнал нового соперника в UFC

Российский боец Александр Волков, занимающий шестое место в рейтинге тяжелого дивизиона UFC, узнал имя своего следующего соперника. С большой долей вероятности его противником станет бразилец Жаилтон Алмейда, который занимает седьмое место в рейтинге. Алмейда имеет на своем счету шесть победных боев в организации, включая победу единогласным решением судей над Дерриком Льюисом в своем последнем поединке.

С Александром Волковым ситуация также благополучна. После поражения от Тома Аспиналла он провел три победных поединка, одолев животрепещущего соперника: Жаирзиньо Розенстрайка, Александра Романова и Тая Туивасу. По всей видимости, поединок между Волковым и Алмейдой будет официально объявлен уже в ближайшее время.