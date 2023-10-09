Гаджиев заявил, что Усман Нурмагомедов станет чемпионом UFC в лёгком весе

Известный российский промоутер Камил Гаджиев поделился своим мнением о текущем чемпионе Bellator в лёгком весе (до 70 кг) Усмане Нурмагомедове (18-0).

На прошлых выходных на турнире Bellator 300 Усман Нурмагомедов одержал победу одногласным решением судей над бывшим чемпионом Брентом Примусом и продвинулся в финал Гран-при Bellator, сохраняя свою безупречную боевую статистику.

"По поводу Усмана хочу сказать, что в лёгком весе вырисовывается династия. Это был Хабиб Нурмагомедов, потом это стал… Я бы даже сказал, что когда-то это был Шамиль Завуров, потому что если бы он попал в UFC в свои лучшие годы, то стал бы там чемпионом. Это Хаба, Ислам Махачев, и сейчас это Усман, который, на мой взгляд, через некоторое время перейдёт в UFC, и после эры Ислама начнется эра Усмана. Усман станет чемпионом UFC в лёгком весе", — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.