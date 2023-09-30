Боец Петр Ян был госпитализирован

Российский боец смешанных боевых искусств (ММА) Петр Ян был госпитализирован несколько дней назад, как сообщил сам спортсмен в своих социальных сетях, выложив видео из больничной койки, сообщает Газета.Ru.
"Два дня назад спал. Сейчас уже дома", — подписал видео Петр Ян.
На записи видно, как спортсмен находится в больничной палате с катетером в правой руке и повязкой на правом глазу.
"Друзья, все под контролем, я на базе", — говорит не слишком членораздельно спортсмен.
22 октября 2022 года американец Шон О'Мэлли одержал победу над Петром Яном раздельным решением судей в бою в легчайшем весе на турнире UFC-280 в Абу-Даби.
Это уже второе поражение подряд для Петра Яна. В апреле 2022 года он проиграл Алджамейну Стерлингу на турнире UFC-273. Этот поединок был реваншем после предыдущего боя, в котором Ян был дисквалифицирован за удар коленом в голову противника, находившегося в сидячем положении.
В конце сентября менеджер Петра Яна, Саят Абдрахманов, опроверг информацию о том, что боец проведет свой следующий поединок 9 декабря на турнире UFC в Китае против местного бойца Сонга Ядонга.
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