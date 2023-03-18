Американский боец смешанных единоборств, представитель наилегчайшего веса UFC Джефф Молина признался, что он бисексуал

Камин-аут Молина совершил сразу после того, как интимное видео с его участием разошлось по сети. Спортсмен стал первым мужчиной промоушена, который заявил, что является частью ЛГБТ-сообщества.