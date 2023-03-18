Американский боец смешанных единоборств, представитель наилегчайшего веса UFC Джефф Молина признался, что он бисексуал
Камин-аут Молина совершил сразу после того, как интимное видео с его участием разошлось по сети. Спортсмен стал первым мужчиной промоушена, который заявил, что является частью ЛГБТ-сообщества.
"Метрополитен-опера" выплатит Нетребко более $200 тыс компенсации за отмененные концерты
Изначально организаторы концертов не хотели выплачивать певице компенсацию из-за политики РФ в отношении Украины.
Россиян по-прежнему интересует израильское гражданство
В 2022 году в Израиль въехали 159 100 граждан России. 50 900 человек получили статус репатриантов, остальные - туристы.
Семьи погибших бойцов ЧВК "Вагнер" остались без государственных наград из-за бюрократии в Минобороны
Чудовищные бюрократические проволочки мешают родственникам погибших во время проведения спецоперации бойцов ЧВК "Вагнер" вовремя получить награды от государства.
В Петербурге открыли всероссийскую выставку к 120-летию Союза русских художников
Ее можно посетить до 16 апреля