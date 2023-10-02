В Уфе обвинён во взятке директор железнодорожного вокзала

Директор железнодорожного вокзала в Уфе был обвинен в получении крупной взятки. Согласно информации, предоставленной пресс-службой Следственного комитета Российской Федерации в Республике Башкортостан, этот чиновник получал деньги от арендаторов в общей сумме около 600 тысяч рублей в обмен на свою благосклонность.

"Предъявлено обвинение 54-летнему начальнику железнодорожного вокзала станции "Уфа" ОАО "РЖД" в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 и п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки и получение взятки в крупном размере)", — говорится в сообщении.

Согласно версии следствия, с 2021 по 2023 год обвиняемый получал взятки от предпринимателей, арендующих коммерческие площади на территории вокзала. В ответ он предоставлял им общую поддержку и гарантировал лояльное отношение в случае нарушений условий аренды.

Сумма незаконного вознаграждения колебалась от 7 до 13 тысяч рублей ежемесячно, и всего за указанный период он получил свыше 600 тысяч рублей. Подробности об этих преступлениях были обнаружены сотрудниками Федеральной службы безопасности России в Республике Башкортостан.

На время расследования обвиняемому была назначена мера пресечения в виде заключения под стражу.