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ТАСС: Михаилу Ефремову ещё не отказали в УДО
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  • Опубликована сегодня в 9:14

ТАСС: Михаилу Ефремову ещё не отказали в УДО

Адвокат Михаила Ефремова Юрий Падалко сообщил, что информация из ряда блогов и СМИ об отказе его подзащитному в праве выхода из колонии по УДО не является достоверной.

"Очередная утка. Не знаю, кто это делает, с какой целью. Мы [с Ефремовым] держим связь постоянно. Документы на УДО еще не подавали".

Ходатайство об УДО еще не было подано. Ранее в соцсетях и мессенджерах появилась информация о нарушении режима Михаилом Ефремовым в колонии. Якобы он опоздал на некое обязательное мероприятие, за что и получил выговор.

Михаил Ефремов был осужден в 2020 году за смертельное ДТП, которое тот совершил в пьяном виде. Вина актёра была доказана, и он получил 7,5 лет колонии. Весной 2024 года у Ефремова появилось право на УДО. Ходатайство на освобождение рассматривает суд по месту заключения. В местный Алексеевский суд Белгородской области прошение о рассмотрении дела Ефремова не поступало.

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