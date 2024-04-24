Адвокат Михаила Ефремова Юрий Падалко сообщил, что информация из ряда блогов и СМИ об отказе его подзащитному в праве выхода из колонии по УДО не является достоверной.
"Очередная утка. Не знаю, кто это делает, с какой целью. Мы [с Ефремовым] держим связь постоянно. Документы на УДО еще не подавали".
Ходатайство об УДО еще не было подано. Ранее в соцсетях и мессенджерах появилась информация о нарушении режима Михаилом Ефремовым в колонии. Якобы он опоздал на некое обязательное мероприятие, за что и получил выговор.
Михаил Ефремов был осужден в 2020 году за смертельное ДТП, которое тот совершил в пьяном виде. Вина актёра была доказана, и он получил 7,5 лет колонии. Весной 2024 года у Ефремова появилось право на УДО. Ходатайство на освобождение рассматривает суд по месту заключения. В местный Алексеевский суд Белгородской области прошение о рассмотрении дела Ефремова не поступало.
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