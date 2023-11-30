В 2024 году Удмуртия планирует ликвидировать от 50 до 70 несанкционированных свалок в рамках реализации национального проекта "Экология".

Министерство природы республики сообщило, что эта работа будет проводиться за счет средств муниципальных образований, а также с использованием окрашенных платежей.

В рамках проекта также предусмотрена рекультивация свалок в различных районах республики, с общей площадью освобожденных от мусора земель в размере 11,4 га.