В 2024 году Удмуртия планирует ликвидировать от 50 до 70 несанкционированных свалок в рамках реализации национального проекта "Экология".
Министерство природы республики сообщило, что эта работа будет проводиться за счет средств муниципальных образований, а также с использованием окрашенных платежей.
В рамках проекта также предусмотрена рекультивация свалок в различных районах республики, с общей площадью освобожденных от мусора земель в размере 11,4 га.
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