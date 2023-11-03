Правительство России внедрило новую систему учёта для лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы. По соответствующему распоряжению кабинета министров, данная система будет оперативно внедрена и контролироваться через официальный портал правовой информации, сообщает Life.Ru.

Согласно этому документу, особый учёт будет осуществляться военкоматами, действующими в районе исправительных колоний и СИЗО. Важно отметить, что процедура включения и исключения из этого учёта будет осуществляться без необходимости личной явки, а также без обязательных медицинских осмотров и психологической оценки для заключённых.

Ранее сообщалось, что 1 октября в России началась осенняя призывная кампания, одновременно с чем вступил в силу закон, ужесточающий административную ответственность за нарушение правил воинского учёта.