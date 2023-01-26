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  • Опубликована сегодня в 6:14

Совместные военно-морские учения России, Китая и ЮАР вызвали бурю негодования на Западе

Планы провести совместные военно-морские маневры с участием России, ЮАР и Китая вызывают раздражение на Западе. Кроме того, в Белом доме недовольны, что африканские страны и в частности ЮАР активно поддерживают Россию, отказываясь присоединиться к санкциям.

"ЮАР стала его стратегическим партнером Москвы в рамках БРИКС. Также страны активно сближаются в области военного сотрудничества", — пишет французское издание L'Opinion.

В статье особо отмечается, что Россия усиливает свое влияние на африканском континенте, что доказывает неэффективность попыток Запада изолировать Москву.

Мир

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Сотни жителей вышли на улицы Мюнхена с плакатами в поддержку мира и отказа накачивать Украины немецким оружием.

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В Херсонской области СБУ вербует людей для саботажа российской власти

Они должны устраивать акции протеста в крупных городах и учебных заведениях.

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Общество

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Новости