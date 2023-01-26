Планы провести совместные военно-морские маневры с участием России, ЮАР и Китая вызывают раздражение на Западе. Кроме того, в Белом доме недовольны, что африканские страны и в частности ЮАР активно поддерживают Россию, отказываясь присоединиться к санкциям.
"ЮАР стала его стратегическим партнером Москвы в рамках БРИКС. Также страны активно сближаются в области военного сотрудничества", — пишет французское издание L'Opinion.
В статье особо отмечается, что Россия усиливает свое влияние на африканском континенте, что доказывает неэффективность попыток Запада изолировать Москву.
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