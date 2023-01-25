Авиация союзного государства наносит удары по технике и живой силе условного противника.
Самолеты России и Белоруссии на совместных учениях подавляют системы ПВО, наносят удары по живой силе и технике условного противника. Об этом говорится в сообщении Минобороны Белоруссии.
Кроме того проводится рекогносцировка запасных аэродромов и вертолетных площадок для дальнейшего перебазирования авиационных подразделений воздушными и наземными эшелонами.
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