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В Греции проходят военные учения с участием США, Франции и Грузии
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  • Опубликована сегодня в 22:18

В Греции проходят военные учения с участием США, Франции и Грузии

На полигоне Петрохорио в северо-восточной части Греции проходят транснациональные тактические учения "Олимпийское сотрудничество — 23" (Olympic Cooperation 23) с участием вооруженных сил Греции и сухопутных войск Болгарии, Грузии, Республики Кипр, США и Франции, сообщает ТАСС.

Учения также привлекли внимание наблюдателей из различных стран, включая Албанию, Армению, Египет, Индию, Иорданию, Объединенные Арабские Эмираты, Румынию и Саудовскую Аравию.

Министр национальной обороны Греции Никос Дендиас подчеркнул, что присутствие такого множества стран на учениях свидетельствует о растущей роли Греции в рамках Североатлантического альянса и защите общих ценностей и принципов.

Он выразил удовлетворение от масштабов участия французских военных подразделений, называя его "крупнейшим присутствием французских сухопутных войск в Греции и в этом регионе после Первой мировой войны".

Дендиас также отметил важность использования греческого порта Александруполис в рамках учений и подчеркнул, что это является результатом стратегического партнерства, особенно с Францией и США.

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