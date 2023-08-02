Петербург ждет очередной "снежный коллапс"? Закупленных Смольным уборочных машин может не хватить

Санкт-Петербург продолжает закупать уборочную технику на 3 миллиарда рублей. Общее количество поставленной техники составит 265 единиц. В связи с этим возникает вопрос о том, будет ли достаточно транспорта для уборки улиц от последствий непогоды в зимний период, учитывая прошлые сезоны, когда возникла критическая нехватка техники.

Правительство Петербурга закупит 265 единиц уборочной техники. Для этой цели выделено 3 миллиарда рублей. На данный момент уже заключены два контракта: город получил 38 ковшовых погрузчиков и 5 вакуумных уборщиков от калужской компании "Меркатор Холдинг".

Кроме калужского завода, в Петербург поставят по 38 уборочных средств такие компании, как ООО "Авто Поставка" и "Амкодор Северо-Запад". Помимо того, ООО "ИТМ Спецмашина" и ООО "Спецкомлект" также должны предоставить уборочную технику городу.

Особенно интересно, что первая партия уборочной техники прибыла в Петербург еще в июне и почти сразу же в СМИ появились обвинения в коррупционных схемах. Так, один из участников тендера подал жалобу, считая, что конкурсная документация была "заточена" под "Меркатор Холдинг".

"Меркатор Холдинг" ранее уже получал крупные госконтракты от города и в настоящее время имеет на своем счету 85 судебных дел на сумму 2,3 миллиарда рублей, не учитывая 48 споров по договорным отношениям. Это свидетельствует о не самой лучшей репутации компании по сравнению с конкурентами, однако это не мешает правительству Петербурга заключать с ним многомиллионные контракты.

Еще одним важный вопрос — будет ли достаточно такого количество техники для эффективной уборки в зимний период. Предыдущие два сезона в Петербурге были отмечены серьезными проблемами при уборке. СМИ регулярно сообщали о критической нехватке уборочной техники, однако, власти лишь обещали решить проблему позднее. Это привело к большому количеству жалоб со стороны жителей города, а врачи в травмпунктах были перегружены пациентами. Люди, поскользнувшиеся на обледенелых тротуарах, вынуждены были провести несколько часов в очередях для получения медицинской помощи.

Многие эксперты подчеркнули необходимость устранения проблем и организации эффективной уборки города. Юрист Евгения Юнисова, например, указывает, что критическая нехватка техники была основной причиной такого коллапса.

Согласно скромным подсчетам экспертов, городу ежедневно не хватало от 500 до 1000 единиц спецтехники. Для достижения уровня уборки, как в Москве, Петербургу было бы необходимо приобрести около 4000 единиц техники.

Напомним, что прошлогодняя закупка уборочной техники, проведенная администрацией губернатора Александра Беглова, закончилась провалом. Чиновники не смогли приобрести четверть запланированной техники для подготовки к сезону.