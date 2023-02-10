Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 10.02.2023 : 72,8949
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 10.02.2023 : 78,3223
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 10:35

Основные черты женщин - серийных убийц: В США вышла книга "Так же смертельно"

По мнению автора, профессора психологии Пенсильванского университета Мариссы А. Харрисон, в США чаще всего серийными убийцами становятся белые женщины, которые были замужем по крайней мере один раз, имеют средний интеллект и чаще работают в сфере здравоохранения.

Говоря о мотивах серийных убийц Харрисон пишет, что для женщин наиболее распространенной является финансовая выгода, тогда как для мужчин мотивом выступает секс. Способы, которыми они убивают, также различаются. Основным средством для женщин является яд, а для мужчин - удушение.

Мужчины гораздо чаще выбирают в качестве мишени незнакомца и преследуют свою жертву. Женщины же чаще выбирают в качестве мишени кого-то знакомого и более, чем в два раза, чаще мужчин убивают супруга или партнерша. Они, как правило, нацелены на уязвимых - пожилых людей, больных или детей, заключат профессор.

Мир

Посол России Кулик: Москва готова к возобновлению диалога и сотрудничества с Сеулом

Политик придерживается оптимистического взгляда и надеется, что по мере "нормализации диалога между Москвой и Сеулом возобновится и активный делегационный обмен на различных уровнях"

Читать полностью

"Я просто не готов сделать это": Байден заявил, что не принял решения об участие в президентской гонке 2024 года

Ранее он говорил, что возраст его е беспокоит.

Читать полностью

Общество

В музее Нью-Йорка переименовали картину

В музее Нью-Йорка переименовали картину "Русская танцовщица" Эдгара Дега

Теперь полотно импрессиониста выставлено под названием "Танцовщица в украинском наряде"

Читать полностью

Константин Фурсов назначен врио гендиректора Политехнического музея

Ранее эту должность занимала Елена Проничева, которая с недавних пор стала генеральным директором Государственной Третьяковской галереи

Читать полностью

Новости