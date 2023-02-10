По мнению автора, профессора психологии Пенсильванского университета Мариссы А. Харрисон, в США чаще всего серийными убийцами становятся белые женщины, которые были замужем по крайней мере один раз, имеют средний интеллект и чаще работают в сфере здравоохранения.

Говоря о мотивах серийных убийц Харрисон пишет, что для женщин наиболее распространенной является финансовая выгода, тогда как для мужчин мотивом выступает секс. Способы, которыми они убивают, также различаются. Основным средством для женщин является яд, а для мужчин - удушение.

Мужчины гораздо чаще выбирают в качестве мишени незнакомца и преследуют свою жертву. Женщины же чаще выбирают в качестве мишени кого-то знакомого и более, чем в два раза, чаще мужчин убивают супруга или партнерша. Они, как правило, нацелены на уязвимых - пожилых людей, больных или детей, заключат профессор.