По мнению автора, профессора психологии Пенсильванского университета Мариссы А. Харрисон, в США чаще всего серийными убийцами становятся белые женщины, которые были замужем по крайней мере один раз, имеют средний интеллект и чаще работают в сфере здравоохранения.
Говоря о мотивах серийных убийц Харрисон пишет, что для женщин наиболее распространенной является финансовая выгода, тогда как для мужчин мотивом выступает секс. Способы, которыми они убивают, также различаются. Основным средством для женщин является яд, а для мужчин - удушение.
Мужчины гораздо чаще выбирают в качестве мишени незнакомца и преследуют свою жертву. Женщины же чаще выбирают в качестве мишени кого-то знакомого и более, чем в два раза, чаще мужчин убивают супруга или партнерша. Они, как правило, нацелены на уязвимых - пожилых людей, больных или детей, заключат профессор.
Посол России Кулик: Москва готова к возобновлению диалога и сотрудничества с Сеулом
Политик придерживается оптимистического взгляда и надеется, что по мере "нормализации диалога между Москвой и Сеулом возобновится и активный делегационный обмен на различных уровнях"
"Я просто не готов сделать это": Байден заявил, что не принял решения об участие в президентской гонке 2024 года
Ранее он говорил, что возраст его е беспокоит.
В музее Нью-Йорка переименовали картину "Русская танцовщица" Эдгара Дега
Теперь полотно импрессиониста выставлено под названием "Танцовщица в украинском наряде"
Константин Фурсов назначен врио гендиректора Политехнического музея
Ранее эту должность занимала Елена Проничева, которая с недавних пор стала генеральным директором Государственной Третьяковской галереи