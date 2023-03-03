В Москве был убит один из разработчиков вакцины "Спутник V" Андрей Ботиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службе Следственного комитета.
В преступлении обвиняется 29-летний мужчина. По предварительным данным, в квартире на улице Рогова произошел конфликт. Злоумышленник задушил Ботикова ремнем, после чего сбежал.
Обвиняемого вскоре нашли и задержали. Он признал свою вину. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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