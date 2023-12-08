В Уфе правоохранительные органы разыскивают мужчину, который напал на пенсионерку на улице, используя кастет, сообщают РИА Новости.

В Telegram-канале Mash Batash было опубликовано видео этого преступления. На записи видно, как прохожий в красной шапке и медицинской маске наносит старой женщине удар кулаком по голове, после чего скрывается. Жертва, 81-летняя женщина, скончалась в больнице от полученных травм.

По данному факту правоохранительные органы Уфы возбудили уголовное дело, проводятся активные поиски преступника.

В пресс-службе МВД по Башкирии также подтвердили, что полиция города расследует обстоятельства происшествия и выявляет причастных к нему лиц.