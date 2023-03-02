На ульяновском заводе "Авиастар" произошел "трагический инцидент": в ходе испытания фюзеляжа, то есть корпуса, самолета Ил-76МД-90А произошла гибель одного человека, еще пятеро получили ранения, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

"В деталях разбираются. Но на одном из этапов сборки фюзеляж проверяют на герметичность, накачивая внутрь отсеков избыточное давление. При проведении этих испытаний произошел трагический случай"

Как пишет Telegram-канал Baza, смысл испытания заключался в проверке наддува фюзеляжа (создавалось давление внутри конструкции). Однако объект взорвался в ангаре.