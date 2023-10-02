Тайфун "Коину" движется в сторону префектуры Окинава на юге Японии, сообщает ТАСС со ссылкой на японское метеорологическое управление.

В настоящее время этот тайфун находится в Тихом океане и движется в направлении северо-запада. Прогнозируется, что он будет приближаться к отдаленным островам Окинавы до 5 октября, после чего продолжит свой путь в сторону Китая. В центральной части тайфуна скорость ветра достигает приблизительно 45 метров в секунду, с порывами до 65 метров в секунду.

Согласно данным метеорологического ведомства, "Коину" может вызвать оползни и повышение уровня морских волн, поэтому жителям префектуры рекомендуется быть особенно осторожными и бдительными.