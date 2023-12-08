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Михаил Подоляк анонсировал тяжелую мобилизацию на Украине
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  • Опубликована сегодня в 1:02

Михаил Подоляк анонсировал тяжелую мобилизацию на Украине

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире телемарафона анонсировал начало тяжелой мобилизации в стране, сообщает URA.RU.

Подчеркнув, что данная мера будет представлять собой сложный процесс, он также сообщил о планах изменения "пропагандистской составляющей" новой волны мобилизации.

Летом 2023 года в Киеве и Ивано-Франковской области Украины уже проводилась всеобщая мобилизация из-за неудачного контрнаступления ВСУ на фронте.

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