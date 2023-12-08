Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире телемарафона анонсировал начало тяжелой мобилизации в стране, сообщает URA.RU.
Подчеркнув, что данная мера будет представлять собой сложный процесс, он также сообщил о планах изменения "пропагандистской составляющей" новой волны мобилизации.
Летом 2023 года в Киеве и Ивано-Франковской области Украины уже проводилась всеобщая мобилизация из-за неудачного контрнаступления ВСУ на фронте.
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