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  • Опубликована сегодня в 13:08

TWSJ выразил обеспокоенность задержанием в Екатеринбурге своего журналиста, обвиняемого в шпионаже

Издание The Wall Street Journal выразило глубокую озабоченность в связи с задержанием корреспондента московского бюро газеты Эвана Гершковича в Екатеринбурге. Об этом сообщается в заявлении газеты.

В четверг, 30 марта, Гершкович был задержан сотрудниками ФСБ по обвинению в шпионаже.

Злоумышленник по заданию США собирал сведения о деятельности одного из оборонных предприятий.

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