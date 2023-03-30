Издание The Wall Street Journal выразило глубокую озабоченность в связи с задержанием корреспондента московского бюро газеты Эвана Гершковича в Екатеринбурге. Об этом сообщается в заявлении газеты.

В четверг, 30 марта, Гершкович был задержан сотрудниками ФСБ по обвинению в шпионаже.

Злоумышленник по заданию США собирал сведения о деятельности одного из оборонных предприятий.