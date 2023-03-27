Исходный код социальной сети Twitter частично был выложен в открытый доступ в сеть Интернет. В настоящее время в компании по этому факту проводится внутреннее расследование, сообщает The New York Times.
По информации издания, данные были доступны для пользователей на онлайн-площадке для разработчиков программного обеспечения GitHub. Утечку информации компания Twitter устранила лишь 24 марта. Понимания относительно того, как долго исходный код находился в открытом доступе, пока нет.
В Twitter ведется внутреннее расследование. Менеджмент компании предполагает, что человек, выложивший в Сеть исходный код, покинул компанию в прошлом году.
Исходный код социальной сети Twitter не является общедоступным и находится под защитой авторских прав. Это значит, что доступ к нему ограничен и контролируется компанией Twitter. Исходный код — это совокупность программных инструкций, написанных на языке программирования, которые определяют работу социальной сети Twitter.
Он содержит в себе информацию о технологиях, используемых для создания и поддержки работы платформы, а также о ее основных функциях и возможностях. В целях защиты интеллектуальной собственности, исходный код Twitter доступен только для ограниченного круга специалистов внутри компании и не может быть использован без соответствующего разрешения.
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