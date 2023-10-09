Студентка потеряла стипендию из-за тверка в социальных сетях

Студентке из США была отменена стипендия за то, что она опубликовала видео, на котором танцует тверк, сообщает The Guardian.
Кайли Тимонет была смещена с должности управляющей в студенческом совете после того, как в социальных сетях появилось видео, где она танцует тверк. Студентка рассказала, что на следующий день ее пригласили к директору на беседу.
"Мне сказали, что мне следует чувствовать стыд", — вспоминает Кайли.
Многие студенты считают, что Кайли получила слишком строгое наказание, и они организовали флешмоб, разместив в социальных сетях баннеры с надписью "пусть девушка танцует".
"Все, что я делала, было невинным развлечением. Я огорчена", — добавила Тимонет.
Мать студентки полностью поддерживает дочь и не понимает, почему Кайли лишили стипендии.
"В этом видео танцевали и другие люди, и никто их не наказал", — возмущается женщина.
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