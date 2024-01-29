Глава РЖД прокомментировал инцидент с котом Твиксом

Глава и руководитель Российских железных дорог (РЖД) Олег Белозеров назвал случившийся инцидент с котом Твиксом форс-мажором, подчеркнув, что подобное не должно было произойти. В беседе на эту тему с Белозеровым информацию опубликовал канал Shot в мессенджере Telegram.
"Каждая сторона должна была исполнить свои обязанности: кот должен был находиться в переноске и не покидать ее, а владелец должен был более внимательно следить за этим, как минимум, реагировать на подобные ситуации. Возможно, процедуры по выгрузке также следует регламентировать — это действительно форс-мажор", — пояснил Белозеров.
Он отметил, что сам является владельцем трех домашних питомцев — двух собак и кота — и не представляет, как можно оставить своих животных без присмотра, особенно за пределами дома.
С 18 января стало известно, что в Кирове сотрудница поезда ошибочно выгнала на мороз кота одного из пассажиров, посчитав его бездомным. Кота перевозил отец владельца, у которого был действующий проездной билет на животное. Когда кот выбрался из переноски и бродил по вагону, проводница ошибочно предположила, что он попал в поезд с улицы, и выпустила его на платформу за пять минут до отправления поезда.
Волонтеры приступили к поиску кота, и несколько дней спустя его удалось обнаружить. Однако, к сожалению, было уже слишком поздно. Владелец животного заявил, что намерен обратиться в суд.
РЖД выразили свои извинения за произошедшее с Твиксом и сообщили, что внесут изменения в правила перевозки животных поездах. Проводницу, выгнавшую кота, временно отстранили от работы.
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