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  • Опубликована сегодня в 8:39

Профессор Карнеев упал в обморок в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым»

Глава школы востоковедения Высшей школы экономики Андрей Карнеев потерял сознание во время прямого эфира телепередачи "Вечер с Владимиром Соловьевым".

Профессор упал в обморок во время дискуссии. Ему экстренно вызвали скорую помощь и оказали необходимую помощь.

В настоящее время жизни и здоровью Карнеева ничего не угрожает, он находится у себя дома.

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