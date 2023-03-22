Глава школы востоковедения Высшей школы экономики Андрей Карнеев потерял сознание во время прямого эфира телепередачи "Вечер с Владимиром Соловьевым".

Профессор упал в обморок во время дискуссии. Ему экстренно вызвали скорую помощь и оказали необходимую помощь.

В настоящее время жизни и здоровью Карнеева ничего не угрожает, он находится у себя дома.