Глава школы востоковедения Высшей школы экономики Андрей Карнеев потерял сознание во время прямого эфира телепередачи "Вечер с Владимиром Соловьевым".
Профессор упал в обморок во время дискуссии. Ему экстренно вызвали скорую помощь и оказали необходимую помощь.
В настоящее время жизни и здоровью Карнеева ничего не угрожает, он находится у себя дома.
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