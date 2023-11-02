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Этери Тутберидзе рассказала о сложных эмоциях из-за ухода фигуристок к другим тренерам
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  • Опубликована сегодня в 12:03

Этери Тутберидзе рассказала о сложных эмоциях из-за ухода фигуристок к другим тренерам

Этери Тутберидзе в интервью Леониду Слуцкому поделилась своими чувствами и переживаниями в связи с уходом нескольких известных фигуристок к другим тренерам. Первой из "ласточек" была Евгения Медведева, после которой последовали Александра Трусова и Алена Косторная.

Тренер также рассказала о том, как воспринимала победы своих новых подопечных, включая Аню Щербакову. Этери Георгиевна подчеркнула, что для нее уход фигуристок был частью процесса, и она всегда поддерживала своих воспитанниц. В интервью также затронуты вопросы роли родителей и детей в решении об уходе к другому тренеру, а также отношения между Тутберидзе и ее спортсменками.

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