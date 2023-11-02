Этери Тутберидзе рассказала о сложных эмоциях из-за ухода фигуристок к другим тренерам

Этери Тутберидзе в интервью Леониду Слуцкому поделилась своими чувствами и переживаниями в связи с уходом нескольких известных фигуристок к другим тренерам. Первой из "ласточек" была Евгения Медведева, после которой последовали Александра Трусова и Алена Косторная.
Тренер также рассказала о том, как воспринимала победы своих новых подопечных, включая Аню Щербакову. Этери Георгиевна подчеркнула, что для нее уход фигуристок был частью процесса, и она всегда поддерживала своих воспитанниц. В интервью также затронуты вопросы роли родителей и детей в решении об уходе к другому тренеру, а также отношения между Тутберидзе и ее спортсменками.
Рост стоимости путешествий беспокоит европейских туристов: как они собираются экономить
Главной заботой при планировании путешествий стали значительно возросшие расходы, которые затрагивают все сферы путешествий.
Израильские артиллеристы ответили на вылазки "Хезболлаха" в Ливане обстрелом
В ответ на вылазки бойцов вооруженного крыла "Хезболлах" в пограничные районы Ливана, артиллерия израильской армии начала обстрел указанных территорий.
10 распространенных ошибок в борьбе с ржавчиной на автомобиле
Ржавчина на автомобиле может нанести серьезный вред его внешнему виду и структурной целостности
Эндокринолог Павлова рассказала, как лучше не худеть
Пытаться сбросить 10 кг всего за один месяц - не рекомендуемая цель.