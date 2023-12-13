Эксперт поделилась мнением о том, кого может привлечь all inclusive без алкоголя в Турции

Эксперт в туристической отрасли, исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Татьяна Осипова, поделилась мнением о том, кому может быть интересен формат all inclusive без алкоголя в Турции. По ее словам, такой вид отдыха может привлечь ограниченное число российских туристов. Осипова подчеркнула, что большинство отдыхающих в Турции готовы употреблять алкоголь, поэтому безалкогольный вариант может быть интересен лишь небольшой группе, такой как бабушки с внуками.
Эксперт отметила, что успех этого формата будет зависеть от цены путевок, поскольку некоторым туристам может быть выгоднее приобретать напитки отдельно, чем оплачивать алкоголь в рамках all inclusive. Также отмечено, что внедрение безалкогольного отдыха, если оно произойдет, возможно будет ограничено определенными отелями и начнется как эксперимент.
Эксперт подчеркнула, что формат all inclusive впервые был введен в Турции и затем распространился на другие страны, сообщает Российская Газета.
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