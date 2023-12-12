Цены на новогодний отдых в Турции упали более чем на 30%, предоставив россиянам возможность провести праздники в этой стране по более доступным тарифам. Падение стоимости туров было зафиксировано сервисами бронирования путешествий.

Турция остается популярным направлением для российских туристов, занимая второе место после Таиланда. Снижение цен перед Новым годом связано с низким сезоном, и эксперты предполагают, что после 10 января цены продолжат падать в зависимости от спроса.

Эксперты отмечают, что дорогие отели предлагают специальные предложения для привлечения туристов, но ожидают увеличения цен в будущем из-за грандиозных новогодних программ. Предполагается, что после Нового года цены не резко повысятся, так как зимние и весенние месяцы считаются низким сезоном в Турции, сообщает Аргументы И Факты.