Цены на новогодний отдых в Турции упали более чем на 30%, предоставив россиянам возможность провести праздники в этой стране по более доступным тарифам. Падение стоимости туров было зафиксировано сервисами бронирования путешествий.
Турция остается популярным направлением для российских туристов, занимая второе место после Таиланда. Снижение цен перед Новым годом связано с низким сезоном, и эксперты предполагают, что после 10 января цены продолжат падать в зависимости от спроса.
Эксперты отмечают, что дорогие отели предлагают специальные предложения для привлечения туристов, но ожидают увеличения цен в будущем из-за грандиозных новогодних программ. Предполагается, что после Нового года цены не резко повысятся, так как зимние и весенние месяцы считаются низким сезоном в Турции, сообщает Аргументы И Факты.
МИД Пакистана позвал поверенного в делах Афганистана в связи с терактом в Дарабане
Министерство иностранных дел Пакистана созвало временного представителя по делам Афганистана в связи с террористической атакой в провинции Хайбер-Пахтунхва в районе Дарабан.
Американские ученые выявили связь между окрасом кошек и их характером
Ученые из Калифорнийского университета провели исследование, выявив связь между окрасом кошек и их характером. Результаты показали, что рыжие коты и кошки обладают особенно дружелюбным характером, при этом данный окрас чаще встречается среди котов.
Трудности в работе умных устройств устранил "Яндекс"
После недолгого сбоя вечером 12 декабря все устройства от "Яндекса" успешно восстановили свою работоспособность.
Эксперт Мкртчян рекомендует бюджетные варианты новогодних поездок
Эксперт из Альянса туристических агентств, вице-президент Алексан Мкртчян, рекомендует бюджетные варианты новогодних поездок, особенно для тех, кто хочет провести выходные недалеко от дома. Согласно специалисту, наиболее экономичным вариантом является отдых в пределах своего региона, использование автомобиля или электрички для перемещения. Такой подход позволяет сэкономить не только на транспортных расходах, но и на размещении.