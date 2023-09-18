Латвия указала на дверь турецким строительным компаниям

Служба госбезопасности Латвии приняла решение не допустить турецкие строительные компании IC Ictas и Dogus Insaat Ve Ticaret к участию в тендере по строительству международной железнодорожной магистрали Rail Baltica. Эта информация была опубликована порталом гостелерадио Латвии, однако официальные причины отказа не были предоставлены.
Турецкие компании представили совместное предложение, которое было на полмиллиарда евро дешевле, чем предложение консорциума французских, итальянских и польских подрядчиков, который в итоге победил в тендере. Стоит отметить, что IC Ictas ранее участвовала в строительстве мостов в Санкт-Петербурге, аэропортского терминала "Пулково", скоростной трассы между Москвой и Санкт-Петербургом, а также АЭС "Аккую" в Турции по заказу Росатома.
Проект Rail Baltica предусматривает создание железнодорожной магистрали европейского стандарта, связывающей Таллин, Ригу, Каунас (с ответвлением на Вильнюс), Варшаву и Берлин. Общая стоимость работ оценивается в €7 миллиардов, и планируется завершить проект к 2028 году. Еврокомиссия также выразила готовность финансировать до 85% стоимости работ.
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