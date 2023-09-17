Российский сухогруз столкнулся в Мраморном море с контейнеровозом

Российский сухогруз столкнулся с контейнеровозом у берегов Стамбула, как сообщили в Генеральном управлении береговой охраны Турции.

По словам представителей ведомства, "На причале Ахыркапы в Мраморном море столкнулись сухогруз New Legend, который имеет длину 228 метров, и контейнеровоз Elbsun, протяженностью 141 метр".

New Legend, следовавший под флагом Гонконга, двигался из России в Малайзию, в то время как контейнеровоз Elbsun шел под флагом Португалии.

Согласно результатам проведенной проверки, в результате столкновения не было пострадавших или жертв, и не было обнаружено никакого ущерба окружающей среде, как отметили в береговой охране.