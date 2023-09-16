Пожар в стамбульском Гранд-базаре локализован

Пожар, который вспыхнул на крыше популярного туристического Гранд-базара (Капалы-чарши) в Стамбуле, был успешно локализован пожарными, сообщил губернатор провинции Давут Гюль.
Инцидент произошел около 23:00 по местному времени в районе Султанахмет, который находится в центре города. В ответ на вызов прибыли многочисленные бригады пожарных, которые начали активные усилия по тушению огня.
Давут Гюль поделился этой информацией в социальных сетях и подчеркнул, что пожар на крыше Капалы-чарши теперь под контролем, а пожарные продолжают работать над охлаждением конструкций рынка.
Гранд-базар, также известный как Капалы-чарши, имеет богатую историю, начиная с XV века. Он был подвергнут реконструкции в конце XIX века после землетрясения и считается одним из наиболее известных рынков в Стамбуле, привлекая множество туристов и посетителей со всего мира.
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