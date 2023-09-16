Эрдоган: Четырехсторонняя встреча поможет урегулированию вокруг Карабаха

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил организовать четырехстороннюю встречу с участием лидеров России, Азербайджана и Армении для обсуждения ситуации в регионе Карабаха. Эту инициативу он озвучил на брифинге перед вылетом в Соединенные Штаты на Генеральную Ассамблею ООН.

Эрдоган отметил, что предложение о проведении такой встречи, включая его участие в ней, было высказано. Он также выразил намерение обсудить этот вопрос с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Пока не было получено ответа на данное предложение со стороны других стран.

Инициатива Турецкого президента пришла после того, как азербайджанские власти установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией в Лачинском коридоре, который ведет в Степанакерт, столицу Нагорного Карабаха. Ранее, в декабре 2022 года, этот же путь был временно перекрыт активистами из Азербайджана, выразившими протест против незаконной добычи природных ресурсов на территории Карабаха.

Установление контрольно-пропускного пункта было оправдано азербайджанскими властями неправомерным использованием армянами этой дороги и угрозами безопасности. Армянская сторона отреагировала на это событие, считая его нарушением заявления от 2020 года, подписанного лидерами Армении, России и Азербайджана. Они также подчеркнули, что блокирование Лачинского коридора привело к гуманитарной катастрофе в Нагорном Карабахе.

Следует отметить, что в прошлом году Ереван и Баку начали переговоры о мирном соглашении при посредничестве России, США и Евросоюза. Примечательно, что в конце мая 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил готовность своей страны признать суверенитет Азербайджана в пределах советских границ, включая Карабах, если не произойдет изменения в позиции Азербайджана. Ильхам Алиев, президент Азербайджана, заявил, что мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией может быть достигнуто до конца года, если Ереван не изменит своего становища. В сентябре 2023 года президент России Владимир Путин подчеркнул, что армянское руководство фактически признало суверенитет Азербайджана над Карабахом, предоставив региону статус согласно его решению.