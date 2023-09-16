Эрдоган: Дороги Турции и ЕС могут разойтись

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил свою реакцию на недавний отчет Европарламента о состоянии процессов евроинтеграции в стране, заявив, что Анкара может выбрать разные пути в отношениях с Европейским союзом (ЕС).

"Европейский союз стремится нарушить отношения с Турцией. Если ЕС предпримет соответствующие шаги, мы внимательно проанализируем события и, при необходимости, можем принять решение о пересмотре наших отношений с ЕС", — заявил Эрдоган на пресс-конференции в Стамбуле перед своим вылетом в Нью-Йорк.

Пресс-конференция была широко показана турецкими телевизионными каналами.

Эрдоган подчеркнул, что будущее отношений Турции с ЕС зависит от шагов, предпринятых со стороны ЕС. Это заявление отражает растущее напряжение в отношениях между Турцией и ЕС и подчеркивает готовность Турции реагировать на изменения в международной политической обстановке.