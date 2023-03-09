Турция остановила транзит санкционных грузов в Россию. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Таможенная система внезапно стала блокировать оформление товаров. Речь идет именно о той продукции, которая поставлялась через параллельный импорт. Компании экстренно пытаются найти альтернативные маршруты.