Турция остановила транзит санкционных грузов в Россию. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Таможенная система внезапно стала блокировать оформление товаров. Речь идет именно о той продукции, которая поставлялась через параллельный импорт. Компании экстренно пытаются найти альтернативные маршруты.
"Сказали, что транзитные для Турции грузы больше не отправляют в Россию. Вчера же стали получать письма о том, что таможенная система Турции блокирует транзитное оформление грузов нетурецкого происхождения", — приводит издание представителя логистического оператора "Оптималог".
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