Основной обязанностью по урегулированию кризиса в секторе Газа является ответственность мирового сообщества. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна предпринимает усилия по разрешению ситуации с использованием дипломатических методов. Эти заявления были сделаны в результате переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в ходе официального визита в Будапешт, и трансляция этих событий осуществлялась телеканалом TRT Haber, сообщает ТАСС.
Эрдоган подчеркнул, что основная ответственность за передачу правильных посланий Израилю и прекращение конфликта в Газе лежит на мировом сообществе. Он также отметил, что Турция с самого начала кризиса активно прилагает дипломатические усилия с целью немедленного прекращения огня в регионе и предотвращения распространения конфликта.
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