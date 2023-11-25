Турецкой актрисе и модели Ханде Эрчел исполнилось 30 лет 24 ноября, и это событие привлекло внимание публики, особенно поклонников ее работы в популярном сериале "Постучись в мою дверь". Девушка, ставшая кумиром в Турции и России благодаря этому шоу, проживает необычайно насыщенную жизнь.

Эрчел начала свой путь в мире шоу-бизнеса, учась на факультете традиционного турецкого искусства в Университете изящных искусств имени Мимара Синана. Однако съемки сериалов помешали ей посещать занятия, и ее временно отчислили. Только в прошлом году Ханде смогла восстановиться и успешно сдать экзамены в октябре.

Первая известность пришла к актрисе после участия в конкурсе красоты Miss Civilization of the World в 2012 году, где она заняла второе место и получила титул первой вице-мисс. Затем начались съемки в сериалах, а настоящую славу ей принесла роль Эды в "Постучись в мою дверь", где она сыграла с Керемом Бюрсином.

Изменения во внешности Ханде вызвали обсуждения в сети. За последние десять лет она сбросила более 10 кг, вызвав беспокойство подписчиков. Есть предположения, что похудение связано не только с желанием преобразиться, но и с сильным стрессом. В 2019 году умерла ее мать, а в 2022 году стало известно о заболевании ее двухлетней племянницы раком, сообщает РБК.