Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил озабоченность по поводу ситуации на Ближнем Востоке, называя ее "безумием", которое, по его мнению, поддерживается странами Запада. В социальных сетях X он высказал мнение, что необходимо спасти наш регион от этого "безумия", которое, по его утверждению, легитимизируется западными СМИ и поддерживается западными странами, сообщает Russia Today.
Эрдоган призвал все международные организации поддержать инициативы, направленные на гуманитарное прекращение огня в секторе Газа. В предыдущем заявлении Эрдоган также выразил разочарование в Совете Безопасности ООН, который не принял российский проект резолюции о прекращении огня на Ближнем Востоке, считая, что орган не выполнил свои обязанности.
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Армия Израиля сообщила об ударах по ХАМАС в Газе
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В трех регионах РФ создадут климатический хаб
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