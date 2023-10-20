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Эрдоган сказал, что ситуация на Ближнем Востоке это безумие, поддерживаемое Западом
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  • Опубликована сегодня в 19:09

Эрдоган сказал, что ситуация на Ближнем Востоке это безумие, поддерживаемое Западом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил озабоченность по поводу ситуации на Ближнем Востоке, называя ее "безумием", которое, по его мнению, поддерживается странами Запада. В социальных сетях X он высказал мнение, что необходимо спасти наш регион от этого "безумия", которое, по его утверждению, легитимизируется западными СМИ и поддерживается западными странами, сообщает Russia Today.

Эрдоган призвал все международные организации поддержать инициативы, направленные на гуманитарное прекращение огня в секторе Газа. В предыдущем заявлении Эрдоган также выразил разочарование в Совете Безопасности ООН, который не принял российский проект резолюции о прекращении огня на Ближнем Востоке, считая, что орган не выполнил свои обязанности.

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