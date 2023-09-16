Авиационный эксперт Хо рассказал, как туристам быстро эвакуироваться из самолета, чтоб остаться в живых

Авиационный эксперт Гэри Хо поделился советами по обеспечению безопасности пассажиров при экстренной эвакуации из самолета. Он отметил, что соблюдение определенных мер позволяет увеличить шансы на выживание в чрезвычайных ситуациях.

Гэри Хо подчеркнул, что главная цель при эвакуации — как можно быстрее вывести пассажиров из самолета, так как время играет решающую роль в таких ситуациях. Для этого он советует пассажирам хранить самые ценные вещи, такие как паспорт, телефон и деньги, в месте, где их легко достать. Это позволит избежать потери времени на поиски на верхних полках и в сумках.

Также эксперт рекомендует пассажирам, выбирающим места у аварийных выходов, быть в хорошей физической форме, так как двери самолета могут весить более 15 кг, и необходима сила, чтобы их открыть. Поэтому пассажиры, занимающие такие места, должны быть готовы к этой физической нагрузке.

Что касается одежды, Гэри Хо рекомендует путешествовать налегке и носить брюки вместо шорт и рубашку с длинными рукавами, которая может защитить руки от ссадин при использовании аварийного трапа. Такие трапы имеют грубую текстуру, чтобы обеспечить безопасное скольжение вниз.

Важно также прислушиваться к инструкциям бортпроводников в чрезвычайных ситуациях, так как они специально обучены действовать в подобных ситуациях и могут оказать ценную помощь в обеспечении безопасности пассажиров.

Эксперт дал эти советы в связи с инцидентом, произошедшим во время эвакуации рейса Air China, который совершил экстренную посадку из-за возгорания двигателя. Хотя все пассажиры были успешно эвакуированы, видео мужчины, несущего чемодан при спуске по аварийному трапу и столкнувшегося с ребенком, вызвало обсуждение в социальных сетях.