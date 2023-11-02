Рост стоимости путешествий беспокоит европейских туристов: как они собираются экономить

Несмотря на то, что большинство жителей Европы все равно планируют путешествовать вне зависимости от сезона, с октября по март, появились признаки финансового напряжения у европейских туристов. Согласно опросу, проведенному Европейской туристической комиссией (ETC), 22% респондентов отметили, что главной заботой при планировании путешествий стали значительно возросшие расходы, которые затрагивают все сферы путешествий. Дополнительно, 16% европейцев, собирающихся отправиться в путешествие, беспокоятся о своем финансовом состоянии.

Отчет, цитируемый Schengen Visainfo, также показывает, из каких европейских стран туристы наиболее обеспокоены своими финансами и как они планируют сэкономить. Из числа респондентов 22% намерены путешествовать в межсезонье, чтобы сократить расходы, а 13% выберут более доступные направления. Кроме того, 12% предпочтут бюджетные авиабилеты, 11% будут искать более экономичные варианты путешествий, а 9% активно следят за горящими предложениями на авиабилеты.

Среди других стратегий сэкономить на путешествиях, 13% планируют воспользоваться акциями по раннему бронированию авиабилетов и проживания в надежде на снижение расходов. В разбивке по странам, наибольшие беспокойства о росте стоимости путешествий испытывают туристы из Польши (27%), Испании (24%), Италии (24%) и Франции (24%).

В целом, по вопросу состояния личных финансов и возможности осуществления поездок также беспокоятся туристы из Польши и Великобритании (по 17%), а также из Испании и Бельгии (по 16%). Туристы также планируют экономить во время поездок: 17% сократят расходы на покупки, 15% потратят меньше на проживание и питание, а 12% пересядут на общественный транспорт или воспользуются арендой велосипедов.